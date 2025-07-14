На Украине разыскивают сбежавших из плена россиян «Страна.ua»: в Краматорске из плена ВСУ сбежали четверо российских военных

Четверо попавших в плен российских военных сбежали из-под конвоя, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского военнослужащего. По его словам, это произошло в Краматорске на территории ДНР.

В листовке для розыска сказано, что сбежавшие солдаты не владеют украинским языком и могут быть опасны. Другие подробности не приводятся. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что 19-летний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны. Западное региональное управление госпогранслужбы отметило, что он неоднократно пытался «штурмовать» границы с Молдавией и Словакией.

До этого водитель такси в ДНР помог силовикам задержать троих дезертиров. Один из беглых военнослужащих погиб при задержании. Остальных солдат правоохранителям удалось поймать.

Взявший подозрительных пассажиров таксист вызвал полицию, которая оперативно приехала на место и заблокировала авто. Он был застрелен огнем на поражение. Остальных задержали. При проверке оказалось, что дезертиры прибыли в зону СВО из мест лишения свободы.