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14 июля 2025 в 14:39

На Украине разыскивают сбежавших из плена россиян

«Страна.ua»: в Краматорске из плена ВСУ сбежали четверо российских военных

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Четверо попавших в плен российских военных сбежали из-под конвоя, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского военнослужащего. По его словам, это произошло в Краматорске на территории ДНР.

В листовке для розыска сказано, что сбежавшие солдаты не владеют украинским языком и могут быть опасны. Другие подробности не приводятся. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что 19-летний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны. Западное региональное управление госпогранслужбы отметило, что он неоднократно пытался «штурмовать» границы с Молдавией и Словакией.

До этого водитель такси в ДНР помог силовикам задержать троих дезертиров. Один из беглых военнослужащих погиб при задержании. Остальных солдат правоохранителям удалось поймать.

Взявший подозрительных пассажиров таксист вызвал полицию, которая оперативно приехала на место и заблокировала авто. Он был застрелен огнем на поражение. Остальных задержали. При проверке оказалось, что дезертиры прибыли в зону СВО из мест лишения свободы.

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