Министерство обороны Австралии опубликовало видео, на котором показано приземление военного самолёта C-27J Spartan в штате Виктория.
Данная местность охвачена огнём, в воздухе большое количество дыма. Местные жители, находящиеся в опасности, должны были улететь на этом самолёте. Однако ему запретили посадку из соображений безопасности. На кадрах видно, что пилоты работают практически вслепую.
Ранее NEWS.ru писал о том, что чтобы восстановить ущерб после бушующих по всей стране лесных пожаров, австралийские власти готовы выделить $1,4 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
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