https://static.news.ru/photo/10d9d812-30a5-11ea-8bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOIS Kelvin Hockey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны Австралии опубликовало видео, на котором показано приземление военного самолёта C-27J Spartan в штате Виктория.

Данная местность охвачена огнём, в воздухе большое количество дыма. Местные жители, находящиеся в опасности, должны были улететь на этом самолёте. Однако ему запретили посадку из соображений безопасности. На кадрах видно, что пилоты работают практически вслепую.

Ранее NEWS.ru писал о том, что чтобы восстановить ущерб после бушующих по всей стране лесных пожаров, австралийские власти готовы выделить $1,4 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.