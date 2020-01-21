https://static.news.ru/photo/1ee6fec6-3c53-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Советник постоянного представительства КНДР при Отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль заявил, что Пхеньян не будет соблюдать договорённости с Вашингтоном из-за враждебной политики США.

По его словам, денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет, если американская сторона не прекратит агрессивную политику в отношении КНДР.

Мы более не видим причин соблюдать в одностороннем порядке договоренности, которые другая сторона отказывается выполнять, — сказал советник.

Он подчеркнул, что Вашингтону не следует предпринимать попытки навязать свои требования в одностороннем порядке, а также настаивать на введение санкций. В противном случае КНДР «будет вынуждена пойти другим путем», передаёт агентство Reuters .

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Соединённых Штатов расширили санкции против КНДР, введя рестрикции в отношении двух компаний из Пхеньяна и Пекина — Korea Namgang Trading Corp и Beijing Sukbakso.