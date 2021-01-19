Pfizer приостановит поставки вакцины от коронавируса в Канаду

https://static.news.ru/photo/47ba0768-5a88-11eb-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американская компания Pfizer c 25 января приостановит поставку препарата от коронавирусной инфекции в Канаду. Это связано с проблемами на европейском заводе.

Канадский генерал Дэни Фортин, занимающийся сортировкой и распространением препарата в Канаде, рассказал, что это серьёзно отразится на вакцинации населения. Проблемы на производстве могут занять не одну неделю, сообщает телеканал BBC.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал журналистам, что в курсе сложившейся ситуации. Он уверен, что Канада сможет получить все купленные дозы вакцины до конца первого квартала. Это необходимо для завершения вакцинации населения до начала сентября.

Канада планирует закупить у Pfizer 40 млн доз вакцины. Часть из них должна быть привезена в страну в первом квартале этого года. Сейчас в страну доставили один миллион доз вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Вакцинация в Канаде началась с 14 декабря. Были привиты около 630 тысяч человек. Общее число доз вакцины, которые должна получить Канада, равняется 400 млн.

Как писал NEWS.ru, ирландские медики зафиксировали 81 случай побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna. Эти симптомы прошли быстро и не потребовали врачебного вмешательства. Среди наиболее частых побочных эффектов — ломота в суставах, повышенная утомляемость и тошнота. У привитых появлялся зуд, сыпь и головокружение, что стало причиной этого, не указано.