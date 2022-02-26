Петиция о вступлении Финляндии в НАТО поступила в парламент

Гражданская петиция о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей. Согласно местному закону, теперь её должен рассмотреть парламент, куда документ уже поступил, следует из данных сайта kansalaisaloite («гражданские инициативы»).

Авторы инициативы отмечают , что членство в Североатлантическом альянсе юридически укрепит статус-кво, серьёзно повысив способность Финляндии защититься от внешних угроз.

Оборонные обязательства, гарантированные статьёй 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня, — указали авторы петиции.

Они создали её 21 февраля. К вечеру 26 февраля её подписали 50 570 человек. Сроки рассмотрения петиции парламентом пока неизвестны.

Ранее стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин 24 февраля заявила: страна готова подать заявку на вступление в НАТО при условии появления вопроса о её национальной безопасности. Об этом она рассказала на заседании парламента. Глава МИД Пекка Хаависто прежде говорил, что Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО.