Песков заявил об угрозе возобновления гражданской войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f37c5210-7cd7-11eb-9cce-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко озабочена обострением ситуации в Донбассе. Он заявил, что ВСУ всё чаще обстреливают территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Представитель Кремля отметил, что украинские военные находятся в зонах, где их не должно было быть после завершения разведения. Российские власти тщательно анализируют ситуацию.

Партнёрам России по урегулированию ситуации на востоке Украины следует повлиять на то, чтобы ситуация не перешла «красную черту» и полноформатные боевые действия не начались. Песков подчеркнул, что всем, кто может использовать своё влияние, следует сделать, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что большинство ранее согласованных гарантий безопасности были сведены к нулю украинской стороной и Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. Новые нарушения на линии соприкосновения со стороны ВСУ являются целенаправленными действиями, совершёнными по приказу украинской власти. Фиксируется подтягивание дополнительных сил и средств ВСУ, а также размещение боевой техники в жилых районах.

Как писал NEWS.ru, украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что на Украине нагнетается воинственная риторика — звучат призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска». Из этого депутат сделал вывод, что Украина готовится к реальной войне.