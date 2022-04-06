Соединённые Штаты должны предоставить полную информацию по биологическим лабораториям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С его слов, данные по биологической программе Белого Дома интересуют не только Россию, но и другие страны мира. Песков уточнил, что стратегия США по биолабораториям «хорошо известна», но всё ещё «не прозрачна». Об этом сообщает РИА Новости.

По этой программе очень много вопросов, причем не только у нас, но и у других стран мира. Мы, конечно, считаем, что США обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этим лабораториям, — заявил Песков.

Ранее Минобороны России опубликовало письма сына президента США Джо Байдена Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины, заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание. По данным издания, Хантер Байден также свёл Metabiota с украинской газовой компанией Burisma якобы для «научного проекта» с участием биолабораторий высокого уровня защиты.

Отчёты Минобороны о государственных расходах показывают, что ведомство заключило контракт на $18,4 млн с Metabiota в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года. Из них более $300 тысяч были выделены на «исследовательские проекты» на Украине.