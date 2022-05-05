Песков заявил, что российские военные продолжают блокировать «Азовсталь»

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские военные продолжают блокировать территорию промышленного комплекса «Азовсталь» в Мариуполе, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. По его словам, президент РФ Владимир Путин не давал новых приказов по «Азовстали». Он добавил, что со стороны Украины идёт много фейков и необходимо тщательно фильтровать полученную информацию.

Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось, — сказал он.

На вопрос, продолжается ли блокировка российскими военными территории промышленного комплекса, Песков ответил утвердительно.

Он также прокомментировал информацию украинской стороны, что якобы российские военные прорвались внутрь «Азовстали» и начали штурм. Представитель Кремля заявил, что с Украины появляется много лживой информации и её необходимо тщательно проверять.

Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать, — добавил он.

Боевики ВСУ и «Азова», которые находятся в блокаде на территории «Азовстали», ранее предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению завода в разговоре с агентством уточнил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на 15 заложников. Они также предупредили, что безвозмездно отпускать больше никого не будут.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что «азовцы» оценивают человеческую жизнь в 66,6 кг. Худшим вариантом могло быть только людоедство — «съесть заложников», считает он. По словам спикера, это типичное поведение террористов.