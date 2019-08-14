https://static.news.ru/photo/19e26a8a-be88-11e9-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: wto.org

Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) сделает её дальнейшее существование бессмысленным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Существование системообразующей экономической организации всемирной после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом. Это очевидно, — цитирует Пескова ТАСС .

Как писал News.ru, ранее американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, не исключил, что США могут выйти из ВТО.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, это заявление главы Белого дома направлено на исполнение его предвыборных обещаний, так как после вступления Китая в ВТО она стала меньше отвечать интересам малого и среднего бизнеса и национальной экономики.