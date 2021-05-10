Песков: Россия не имеет отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия не имеет к этому никакого отношения, — сказал представитель Кремля в интервью ТАСС.
Он рассказал, что Москва предлагала Вашингтону сотрудничать в сфере противодействия киберпреступности, но Соединённые Штаты отказываются.
Так Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о свидетельствах того, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.
Ранее NEWS.ru писал, что Байден заявил о том, что разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Он отметил, что тем не менее существуют свидетельства того, что причастные к программам-вымогателям персоналии находятся в России, поэтому Москва несёт «некоторую часть ответственности» за произошедшее.
США предпринимают усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить работу хакеров и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов, добавил американский лидер.