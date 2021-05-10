Песков: Россия не имеет отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline

https://static.news.ru/photo/8ac207ca-7c10-11e9-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия не имеет к этому никакого отношения, — сказал представитель Кремля в интервью ТАСС.

Он рассказал, что Москва предлагала Вашингтону сотрудничать в сфере противодействия киберпреступности, но Соединённые Штаты отказываются.

Так Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о свидетельствах того, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден заявил о том, что разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Он отметил, что тем не менее существуют свидетельства того, что причастные к программам-вымогателям персоналии находятся в России, поэтому Москва несёт «некоторую часть ответственности» за произошедшее.

США предпринимают усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить работу хакеров и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов, добавил американский лидер.