Песков: Россия готова к переговорам с Украиной, ждём делегацию из Киева

Французское правительство решило закрыть воздушное пространство для российский самолётов в связи с операцией России на Украине, сообщил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари. С похожим заявлением выступили власти Норвегии. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

С сегодняшнего вечера Франция закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний, — написал министр в своём Twitter. К настоящему времени о закрытии неба для России заявили уже более...