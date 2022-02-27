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Песков: Россия готова к переговорам с Украиной, ждём делегацию из Киева

16:16, 27 февраля 2022
Песков: Россия готова к переговорам с Украиной, ждём делегацию из Киева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко после разговора с Владимиром Зеленским обратился с просьбой к своему коллеге Владимиру Путину не отзывать российскую делегацию для переговоров с Украиной. Как отметил представитель Кремля, российская сторона и российская делегация полностью готова к переговорам, они ожидают прибытия украинцев. Представители Киева выдвинулись на переговоры с РФ в Гомельскую область, сообщил Песков, пишет РИА Новости.

Как известно, состоялся телефонный разговор президента Лукашенко с президентом Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев,отметил Песков.

Еще одной площадкой для переговоров может стать Женева, ранее сообщалось, что там начата подготовка организации двусторонней встречи Россия — Украина, об этом ранее рассказали в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS. При этом в офисе постоянного представителя РФ в швейцарском отделении ООН данную информацию никак не прокомментировали, сославшись на отсутствие информации по вопросу. 

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