Песков рассказал о договорённостях Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации, сообщает ТАСС. Подобное решение было принято в ходе переговоров лидеров по видеосвязи. При этом, по словам представителя Кремля, точные даты на настоящий момент остаются неизвестными.

Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждения сложной конфронтационной ситуации. Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что состояться это должно достаточно оперативно, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США. Президент России подчеркнул, что это позволяет разговаривать достаточно откровенно. Тем не менее когда именно состоится новый контакт глав двух государств, пока неизвестно.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.