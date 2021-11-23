Песков прокомментировал новые санкции против «Северного потока — 2»

В Кремле считают незаконными и неправильными новые санкции США в отношении «Северного потока — 2». Нежелание отказаться от санкций особенно странно выглядит на фоне попыток наладить утраченный ранее диалог между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Санкции по «Северному потоку» — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. <...> Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили, — заявил Песков.

Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». При этом он назвал лишь один из кораблей. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал попытки вести «диалог через санкции» неприемлемыми и нарушающими международное право.

Также Антонов отметил, что Москва отвергает обвинения относительно «российской энергетической политики». По словам дипломата, подобные высказывания демонстрируют отсутствие уважения США к собственным союзникам, готовым к выстраиванию с Россией «долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».