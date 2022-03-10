Песков: российские военные будут атаковать людей с оружием в руках
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:22, 10 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что в случае нападения на российских военных с оружием в руках, ВС РФ будут вынуждены атаковать в ответ, сообщает ТАСС. Так Песков прокомментировал недавнее постановление украинской власти о раздаче оружия всем гражданам на Украине.
Если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью, — сказал Песков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «бойней» раздачу оружия населению Украины. Она также предупредила о трагических последствиях подобных действий украинских властей. Захарова добавила, что оружие может попасть в руки далеко не тех людей, кто будет защищать родину, а тех, кто использует его в целях личной наживы или для расправы над мирными жителями.