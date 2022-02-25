Готовы воевать, власти раздали оружие: житель Киева о ситуации в городе

Житель Киева Геннадий в разговоре с NEWS.ru рассказал о действиях местной администрации на фоне спецоперации России. По его словам, в столице пока можно находиться, опасности никакой нет. Но власти приготовились дать отпор российским войскам. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В городе более или менее спокойно. Многие уехали из города, так как российские войска совсем рядом уже. Было несколько взрывов на окраинах и в пригороде. Пять или Шесть. Но пока всё безопасно. Если россияне войдут в город, то многие готовы воевать. Правительство раздало оружие и сформировало местную оборону. Ждём, что будет, — поделился Геннадий.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Он призвал россиян выйти на митинги против войны. Украинский лидер также призвал западные государства закрыть воздушное пространство страны и ввести «немедленные санкции» против России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что украинское внешнеполитическое ведомство уведомило российскую сторону о разрыве дипломатических отношений. Она выразила сожаление, что украинская сторона взяла подобный курс.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что отряды ВС РФ заблокировали украинский город Чернигов. В свою очередь полковник МВД в отставке Виктор Андреев отметил, что Россия нанесла ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а военные действия Москвы спасают жизни жителей ЛНР и ДНР. Он считает, что через три-четыре дня операция будет завершена.