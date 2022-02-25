«Это конец»: Захарова назвала бойней раздачу оружия населению Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире Первого канала раздачу оружия населению Украины, которую организовал президент страны Владимир Зеленский. За сутки всем желающим было роздано 10 тысяч единиц оружия для «защиты Украины».

Раздача оружия — это просто конец. Что следующее? Выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней? — высказала своё мнение дипломат.

Речь идёт о том, что оружие может попасть в руки далеко не тех людей, кто будет защищать родину, а тем, кто использует его в целях личной наживы или для расправы над мирными жителями.

Ранее житель Киева Геннадий в разговоре с NEWS.ru рассказал о действиях местной администрации на фоне спецоперации России. По его словам, в столице пока можно находиться, опасности никакой нет. Но власти приготовились дать отпор российским войскам.