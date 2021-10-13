Песков посоветовал Киеву самому разобраться в ситуации в Донбассе

Российских военных подразделений на юго-востоке Украины не было и нет. Киеву необходимо самому справиться с возникшей ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Киев готов ко встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция) и ждёт сигнала из Москвы о возможности проведения подобных переговоров. Украинская сторона будет рада, если это мероприятие состоится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина также ждёт от РФ чёткого ответа на вопрос о возможности встречи лидеров двух стран. По его мнению, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могли бы состояться как в рамках «нормандского формата», так и отдельно от него.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Официальные власти Украины систематически применяют против этих регионов регулярную армию и тяжелую артиллерию, последнее крупное обострение произошло весной 2021 года, однако тогда замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил, что дальнейшая эскалация может дорого обойтись Киеву.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.