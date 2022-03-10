Песков ответил на вопрос о выходе России из Совета Европы

Выход из Совета Европы подразумевает выход из всех его институтов, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он призвал журналистов обратится за разъяснениями по этому вопросу в МИД РФ. Ранее внешнеполитическое ведомство заявило об отказе Москвы участвовать в работе организации.

Всё-таки не моя работа комментировать заявления МИД России, согласитесь. Поэтому вы можете адресовать этот вопрос за разъяснениями в МИД России. Но естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов, — сказал Песков.

Ранее в МИД России заявили, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы. Это решение было принято из-за того, что недружественные Москве страны ЕС продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для заклинаний о превосходстве Запада, добавили в ведомстве.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России могут рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь после исключения РФ из Советы Европы.