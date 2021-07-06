Песков оценил планы Минска ограничить транзит грузов из ЕС

Возможное ограничение Белоруссией транзита товаров из Евросоюза является следствием незаконных санкций против Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, поэтому стране приходится очень тяжело. Из-за этого все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств.

Здесь главное понимать, что всё это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, президент Белоруссии Лукашенко поручил правительству республики ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций. При этом, по его словам, не должны пострадать граждане Белоруссии.

Ранее Песков заявил, что несмотря на то что Москва и Минск работают над созданием союзного государства, Белоруссия является суверенной страной.