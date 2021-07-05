Песков заявил о суверенности Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на то что Москва и Минск работают над созданием союзного государства, Белоруссия является суверенной страной. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Несмотря на то что у нас союзное государство Белоруссия, всё-таки это суверенная страна. И давайте будем относиться с уважением к суверенитету Белоруссии, хотя, да, наверное, вот отвечая на вопрос, ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму: конечно, ждём. Он и сам говорил. Конечно, ждём. Мы ждём там президента. Я уверен, что президент Путин будет рад принять там своего белорусского коллегу, — отметил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции Союзного государства.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Он подразумевает создание единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако конкретных шагов по реализации договора долгое время не предпринималось. Переговоры возобновились в последние несколько лет. В конце 2019 года стало известно, что Россия выдвинула идею о создании наднациональных органов и единой валюты.

Переговоры активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. 3 сентября 2020 года российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте.

В конце мая Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.