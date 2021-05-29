Фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/dbbd363e-c08f-11eb-9d3f-96000091f725_660.jpg Фото: pul_1/telegram.org

В Интернете появилось фото, на котором запечатлены президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время совместного времяпрепровождения в Сочи. Кадр обнародовал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого», отметив, что политики продолжили неформальные переговоры.

Встреча глав государств «идёт прямо сейчас», уточняется в сообщении. Как видно на снимке, политики отправились в море на яхте. При этом оба одеты в весенне-осеннем стиле — в куртках с длинным рукавом, что свидетельствует о достаточно прохладной погоде. 29 мая на курорте пасмурная погода, а температура воздуха в течение дня колебалась от +17 до +22 градусов.

Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Он прилетел в Сочи 28 мая. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Политики обсудили целый ряд актуальных вопросов. Одной из тем стала ситуация вокруг посадки в Минске борта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Также президент Белоруссии привёз российскому коллеге документы, которые, по его словам, демонстрируют, что на самом деле происходит в республике.

Главы государств побеседовали и о дальнейшем развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

На следующий день Путин и Лукашенко продолжили общение.