Лукашенко выступил за разработку стратегии интеграции Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции Союзного государства. Его слова приводит РИА Новости.
Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить её конкретными проектами с учётом ключевых приоритетов и векторов развития, — отметил Лукашенко на пленарном заседании Форума регионов двух стран.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможное увеличение авиарейсов между странами и экономическое взаимодействие. Главы государств подчеркнули, что в условиях санкций необходимо совместными усилиями преодолевать возникающие вызовы и угрозы. Кроме того, необходимо сделать упор на торгово-экономическое взаимодействие, в том числе следует обратить внимание на цены на энергоносители и доступность белорусских товаров на российском рынке.