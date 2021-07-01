Лукашенко выступил за разработку стратегии интеграции Союзного государства

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Читатели британской газеты The Times поддержали российского президента Владимира Путина по вопросу инцидента с эсминцем Defender в Чёрном море. Он считает, что произошедшее было преднамеренной провокацией.

В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, — написал пользователь Doug Nigel. По его мнению, Лондон пошёл на такое, чтобы посмотреть на реакцию Москвы. Другой пользователь коснулся...