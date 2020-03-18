https://static.news.ru/photo/37726cf6-68da-11ea-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия в ходе переговоров об интеграции с Белоруссией выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только.

Данную информацию в разговоре огласили три источника, знакомые с ходом переговоров между Москвой и Минском.

Кроме перечисленных наднациональных органов, РФ также предложила создать единый налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Данная инициатива Москвы была оговорена в 31-й дорожной карте по интеграции двух государств. Уточняется, что Россия не предлагает формировать наднациональные органы сразу — дорожные карты будут разрабатывать по их созданию.

Также в документе были оговорены предложения по созданию совместной стратегии России и Белоруссии в сфере обороны, общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, в феврале белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о намёках Москвы на присоединение Белоруссии. Политик уточнил, что подобные инициативы исходят от представителей руководства России, предлагающих взамен единые цены на энергоносители.