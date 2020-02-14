https://static.news.ru/photo/e90cc0fe-4f0f-11ea-8449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по пути присоединения одного государства к другому. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик заявил, что представители руководства России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом он рассказал в ходе встречи с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, сообщает БелТА.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию агентства Bloomberg о том, что президент РФ Владимир Путин предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны, писал NEWS.ru.