Ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по пути присоединения одного государства к другому. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политик заявил, что представители руководства России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом он рассказал в ходе встречи с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината,
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию агентства Bloomberg о том, что президент РФ Владимир Путин предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны, писал NEWS.ru.
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