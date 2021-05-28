Встреча Путина и Лукашенко длилась пять часов: о чём говорили

https://static.news.ru/photo/be341a7c-bff1-11eb-84e4-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры Путина и Лукашенко завершились, сообщил РИА Новости Песков. Они длились более пяти часов.

Президенты двух стран обсудили актуальные вопросы. Одной из тем стала ситуация вокруг посадки борта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

По этому поводу Владимир Путин вспомнил ситуацию с посадкой в 2013 году самолёта президента Боливии Эво Моралеса в Вене для проверки. Тогда на борту искали американского спецагента и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из самолёта, и ничего, тишина, — сказал Путин.

Также Лукашенко заявил, что привёз Путину документы, которые покажут, что на самом деле происходит в Белоруссии.

По словам Пескова, главы государств побеседовали и о дальнейшем развитии двусторонних связей и партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

В открытой части переговоров президент России сказал, что вопреки предположениям о том, что минский инцидент ускорит процесс российско-белорусской интеграции, она должна идти без спешки, пишет НСН.

Мы делаем это, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России. <...> Вопрос только в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно <...>, как каждая из сторон это сама для себя определяет, — сказал Путин.

Белорусский лидер пожаловался на то, что его противники пытаются раскачать ситуацию в стране до уровня августа 2020 года.

О результатах встречи подробнее будет объявлено только в субботу, 29 мая.

С начала года лидер Белоруссии уже в третий раз приезжает в РФ. Там же, в Сочи, встреча глав государств прошла 22 февраля. Ровно два месяца спустя Путин и Лукашенко встретились в Москве.