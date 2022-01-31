Песков оценил вероятность встречи Путина и Макрона

Очная встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона состоится в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее представитель французского правительства Габриэль Атталь сказал, что переговоры двух лидеров не исключены, однако пока конкретных сроков нет.

Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы информируем вас после того, как окончательно все нюансы будут проработаны, — сказал Песков.

28 декабря Путин и Макрон провели телефонные переговоры. Они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.