Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности и ситуацию в Донбассе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, говорится на сайте Кремля. Они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.

Главной темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности — в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что в ответах не учтены принципиальные озабоченности Москвы, касающиеся недопущения расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем у российских границ и возврат военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе на позиции 1997 года.

Путин также подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной Минских соглашений, которые необходимы в вопросе налаживания прямого диалога Донецка и Луганска и правового оформления особого статуса Донбасса.

Стороны также рассмотрели положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, отметили близость позиций по вопросу. Также Путин и Макрон обсудили вопросы атомной энергетики и других аспектов двустороннего сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.