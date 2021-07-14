Песков оценил вероятность диалога России и США по климату

Диалог между Россией и США по вопросам климата возможен и нужен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Климатическая тематика — в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой, — подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин и спецпредставитель американского президента Джон Керри провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы климата. Российский лидер отметил, что в Москве придают большое значение достижению целей Парижского соглашения и выступают за профессиональный диалог в этом направлении. В ходе разговора стороны затронули вопросы подготовки 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая должна пройти в Глазго.

Кроме того, обе стороны подчеркнули, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы.