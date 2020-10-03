Песков назвал условия ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/bb5094c2-05be-11eb-9da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские миротворцы могут быть введены в Нагорный Карабах только при согласии обеих сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Слова Пескова стали ответом на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который посчитал, что в Нагорный Карабах вскоре могут быть введены российские миротворцы.

Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон, — приводит слова Пескова РБК.

Как сообщал NEWS.ru, 30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия сохраняет нейтралитет в эскалации карабахского конфликта. Премьер Армении также сказал, что во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не обсуждал возможное вмешательство РФ в конфликт в Нагорном Карабахе.

При этом политологи уже отмечали, что Пашинян стал обращаться к России только сейчас, хотя ранее проводил в Армении политику, которую трудно назвать дружественной Москве. Так, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко напомнил, как Пашинян отключал российские телеканалы и шёл на поводу у людей, представляющих интересы Сороса, а теперь же произносит нечто вроде «Путин, помоги!», отметил политолог.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.