Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является «загадочным элементом». С его появлением становится сначала «плохо, потом смешно, затем совсем плохо». Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это вообще совершенно загадочный элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо, — считает Песков.

Он выразил недоумение, почему «Грузия наступает несколько раз на эти грабли». Пресс-секретарь Путина добавил, что Саакашвили пошёл на безумство, он развязал войну. В результате Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО. По словам Пескова, власти этой страны в своё время стали отворачиваться от России. Он резюмировал, что в настоящий момент Россия и Грузия находятся по разные стороны баррикад.

В ходе того же интервью Песков рассказал, что Украина сейчас полностью потеряна для России как партнёр и союзник.

Ранее сообщалось, что Саакашвили нуждается в переводе в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом. Это необходимо сделать в связи с его неврологическим состоянием. Об этом заявил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе.