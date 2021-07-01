Песков назвал последствия отказа британского эсминца покинуть воды РФ

Если бы британский эсминец Defender не покинул границы территориального моря РФ после предупредительной стрельбы, то российские военные должны были действовать жёстко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что эсминец действительно вошёл в территориальные воды РФ.

Капитан всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жёстко, по уставу, решительно, — подчеркнул Песков.

23 июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль и самолёт Су-24М открыли в его сторону предупредительный огонь. Лондон утверждает, что никакого обстрела не было.

Президент России Владимир Путин на прямой линии с гражданами коснулся этой темы. Он считает, что действия британских военных были провокацией, в которой участвовали в том числе американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.