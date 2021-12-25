Песков надеется, что пуск «Циркона» станет убедительной нотой для Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пуск гиперзвуковой системы «Циркон». По его словам, это должно дать более убедительный сигнал Западу. При этом он отметил, что и там, «безусловно», серьёзные люди, передаёт телеканал «Россия 1». Ранее президент Владимир Путин назвал испытания ракеты безупречными.

Ну, будем надеяться, ноты, таким образом, становятся более убедительными, — сказал Песков.

На замечания ведущего, что «ведь и там тоже люди серьёзные», Песков сказал: «Безусловно».

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что утром 24 декабря был произведён пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как отметил глава государства, испытания проведены «успешно, безупречно».

Сегодня, 26 декабря, Путин заявил, что ответ России в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным. Он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. При этом Москва будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу.

В МИД РФ ранее также сообщили, что Россия готова рассмотреть варианты размещения ядерного оружия в Белоруссии в том случае, если НАТО решит отказаться от обсуждения гарантий общей безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.