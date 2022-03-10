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Песков: концептуально встреча Путина и Зеленского возможна

13:49, 11 марта 2022
Песков: концептуально встреча Путина и Зеленского возможна Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, она должна быть нацелена на получение результата, пишет ТАСС.

Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна, — сообщил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что делегаты и министры должны выполнить свою работу, чтобы президенты встречались не ради разговора, а ради результата. По словам Пескова, позиции российской стороны уже известны, чётко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. Он уточнил, что Россия ждёт встречных формулировок от коллег с Украины.

Ранее Песков сообщил, что Россия планирует усилить западные границы страны. Это связано с тем, что некоторые западные государства начали наращивать силовой потенциал на российских рубежах.

Пресс-секретарь президента добавил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться долго, а сами ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине. По его словам, реагировать на новые рестрикции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.

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