Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил провести переговоры в будапештском формате — с участием Великобритании и США, но без России, накануне официального визита делегации страны в Берлин. Этот шаг может быть расценён как попытка оказать давление на власти ФРГ и вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Однако эксперты подчёркивают — инициатива вряд ли найдёт поддержку в Лондоне и Вашингтоне.

Статья Резникова появилась в ночь на 2 июня на сайте Атлантического совета — близкого к НАТО аналитического центра. В ней он изложил своё видение урегулирования ситуации в Донбассе и вспомнил о Будапештском меморандуме — документе от 1994 года, согласно которому Россия, Великобритания и США гарантируют, что никогда не будут угрожать территориальной целостности Украины и не применят против неё оружие. Высокопоставленный политик считает, что Россия, присоединив Крым, нарушила свои обязательства, а значит, Великобритания и США должны помочь урегулировать ситуацию. Для этого нужно собраться в будапештском формате без участия России. Резников сделал оговорку, что несмотря на предложенную им инициативу, Украина должна остаться привержена «нормандскому формату». Как усилия Великобритании и США будут сочетаться с посредничеством Франции и Германии, украинский вице-премьер не пояснил.

Предложенная Резником идея не нова — о несоблюдении Россией Будапештского меморандума в 2015 году высказывались на тот момент глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Джон Керри. Вспомнить о забытой инициативе вице-премьера Украины могло заставить «затишье» в рамках «нормандского формата»: по итогам видеоконференции главы МИД России, Украины, Франции и Германии констатировали отсутствие прогресса по восьми из девяти пунктов Парижских соглашений — итогового документа встречи лидеров стран в декабре 2019 года в Париже. Выход статьи Резникова совпал с рабочим визитом украинской делегации (вице-премьер входит в число её членов) в Берлин для переговоров с главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, эксперт РСМД Александр Гущин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Резников хотел надавить на европейских партнёров по «нормандскому формату».

Это — попытка замылить процесс и оказать давление на европейских партнёров и Россию. Она говорит о том, что каких-то кардинальных изменений в позиции украинской стороны по сравнению с политикой прошлых властей не произошло. Александр Гущин старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ

По словам эксперта, идея о созыве будапештского формата высказывалась не только правительством Петра Порошенко, но и после прихода к власти Владимира Зеленского, поскольку его партия «Слуга народа» не имела реальной программы урегулирования в Донбассе. Возвращение к забытой инициативе происходит в тот момент, когда «нормандский формат» практически находится в тупике, а предложение главы офиса президента Андрея Ермака о создании консультативного совета не нашло поддержки политического истеблишмента. Тем не менее эксперт не видит перспектив реализации озвученной Резниковым идеи. По его словам, Зеленский вряд ли пойдёт на изменение политики по Донбассу в преддверии местных выборов, которые должны пройти осенью 2020 года.

Также собеседник портала считает, что США и Великобритания вряд ли поддержат созыв будапештского формата. Ранее страны уже высказывались против озвученной Киевом идеи о их присоединении к «нормандской четвёрке». Тем более на фоне грядущих в 2021 году выборов президента США вопрос Украины будет фигурировать во внутриполитическом контексте противостояния кандидата от демпартии Джо Байдена и действующего президента Дональда Трампа. По этой же причине пост спецпредставителя госдепартамента США по Украине вакантен с осени 2019 года, после ухода в отставку Курта Волкера.

Волкер ранее высказывался против участия США в урегулировании в качестве стороны переговоров и взятия на себя определённых обязательств. Кроме того, европейские партнёры будут не в восторге от усиления англосаксонского влияния на фоне Brexit. Россия, конечно, тоже будет против, — сказал Гущин.

По мнению Гущина, создание будапештского формата подняло бы ряд вопросов, включая то, как он будет соотноситься с усилиями «нормандской четвёрки» и какова будет роль Минских соглашений. В Москве его могут воспринять как попытку поднять вопрос Крыма.

В свою очередь украинский эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров посчитал инициативу о созыве будапештского формата личной позицией Резникова. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Президент Украины Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак никогда не говорили о Будапештском меморандуме. Не стоит выдавать отдельную позицию за позицию государства. Андрей Бузаров эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Бузаров добавил, что тема созыва формата с Великобританией и США давно муссируется в экспертном сообществе, но, по его словам, является бесполезной затеей. Власти страны прекрасно понимают, что страны — гаранты Будапештского меморандума никогда сами не поднимали этот вопрос.