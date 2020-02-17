https://static.news.ru/photo/b0594164-522b-11ea-8866-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На перелёт президента Украины Владимира Зеленского из Киева в Баварию, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности, и обратно было потрачено более 1 млн гривен (более 2,7 млн рублей).

Эта сумма не включает в себя расходы на отель, питание и командировочные, отметил журналист Алексей Романов. Он напомнил, что в Мюнхене украинский лидер «толкнул речь» о том, что армия страны является одной из сильнейших в Европе, а все государства «думают лишь о себе», а не об Украине.

Не понимаю, за что тут платить миллион, — написал Романов в посте в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы мероприятия не пустили экс-главу Украины Петра Порошенко в зал, где выступал его преемник Владимир Зеленский. Свидетелями этого инцидента стали немецкие депутаты от Европарламента.