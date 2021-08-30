Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула

Газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний оборонного ведомства заявила: США знали о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за сутки до взрыва. За 24 часа до произошедшей трагедии глава Пентагона Ллойд Остин проинструктировал военнослужащих по подготовке к «событию с массой жертв».

По данным СМИ, министр обороны США заранее знал о готовящихся атаках и информировал своих подчинённых о необходимости принять ряд защитных мер. Отмечается, что указанные меры по предотвращению терактов включали в себя закрытие ворот на входах в аэропорт, а также уведомление боевиков движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) о потенциальной угрозе. Кроме того, военнослужащим было предписано ограничить движение автомобилей и пешеходов в окрестностях аэропорта и оповещать всех американских граждан в Кабуле об опасности посещения определённых мест.

Анонимный представитель американского Минобороны также рассказал газете, что военные США знали об угрозе и старались оставаться максимально бдительными.

Ракетный удар в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта, был нанесён 29 августа. В Пентагоне заявили, что его целью были смертники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали теракт в аэропорту.

В результате атаки погибли девять человек из числа мирных жителей. Шестеро из них — дети. Возраст самых младших составлял два-три года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден украдкой взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Афганистане. Из-за этого глава Белого дома подвергся критике со стороны ветеранов и политиков-республиканцев.