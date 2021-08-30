Байдена раскритиковали за взгляд на часы при прощании с погибшими военными

Президент США Джо Байден украдкой взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Афганистане. Из-за этого глава Белого дома подвергся критике со стороны ветеранов, политиков-республиканцев и пользователей Интернета, сообщает Daily Mail.

На опубликованном в Сети видео, как Байден опускает руку от груди, после чего приподнимает рукав, бросает взгляд на циферблат и заводит руки за спину. Подобное поведение главы Белого дома вызвало негативную реакцию американского общества. Так, ветеран боевых действий Сэмюэль Уильямс считает, что лидеру США «было неудобно проявить некоторое уважение к американским героям». Другой ветеран выразил мнение, что президент показывает неуважение, когда смотрит на часы во время церемония прощания.

Я так зол, это личная пощёчина всем ветеранам и действующей службе, — добавил мужчина.

So predictable and sad.



In terms of on-camera faux pas, this is up there with picking your nose. You just don't do it. https://t.co/z2bOn9hO5k — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 29, 2021

Не остались в стороне и республиканцы. Представитель Техаса Ронни Джексон, бывший контр-адмирал ВМС в отставке заявил, что у главнокомандующего США «есть дела поважнее, чем почтить память 13 военнослужащих». Он считает, что погибшие заслуживали лучшего.

Нет ничего важнее, чем отдать дань уважения павшим героям войны Америки, господин президент, — упрекнул Байдена внешнеполитический аналитик и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер.

Два взрыва произошли у аэропорта Кабула 26 августа. Один — в районе отеля Baron, где собирались иностранные граждане, в том числе Великобритании и США. Взрыв устроил террорист-смертник. Затем взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя ИГ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Позже в столице Афганистана прогремели ещё несколько взрывов, причём последние были контролируемыми и производились американскими военными, уничтожавшими боеприпасы. В результате терактов погибли около 200 человек, в том числе 13 американских солдат.