В США признали гибель мирных жителей из-за ракетного удара в Кабуле

Американские военные признали факт гибели мирных жителей в Кабуле в результате ракетного удара, нанесённого с американского беспилотника. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Центрального командования США Билла Урбана.

Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. <...> Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей, — заявил он.

Сотрудники администрации США проинформировали президента Джо Байдена о ракетном ударе в Кабуле, а также уведомили его, что аэропорт афганской столицы продолжает работу без сбоев. Байден в ответ на это подтвердил приказ удвоить усилия по защите сил США в Афганистане, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Ракетный удар в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта, был нанесён 29 августа. В Пентагоне заявили, что его целью были смертники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали теракт в аэропорту.

В результате атаки погибли девять человек из числа мирных жителей. Шестеро из них — дети. Возраст самых младших составлял два-три года.