CNN: девять человек погибли в Кабуле при ударе США

Девять мирных жителей, из которых шестеро были детьми, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле. Об этом сообщает телеканал CNN.

Родственник погибших рассказал , что самым младшим жертвам было два и три года. Он уточнил, что удар пришёлся по дому, в котором жили его братья с семьями.

При этом военные США стреляли по автомобилю. Его уничтожили в Кабуле ударом с беспилотника. Американцы объяснили выбор цели тем, что автомобиль перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту столицы Афганистана.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта. Ракеты с беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом. По словам очевидцев, также ударом были уничтожены два автомобиля.