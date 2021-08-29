Жертвами ракетного удара США в Кабуле стали шесть человек

В результате ракетного удара, нанесённого США по жилому дому в Кабуле, погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Ещё четыре человека пострадали. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

Инцидент произошёл в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта. По словам очевидцев, ударом также были уничтожены два автомобиля и разрушены некоторые части дома.

Удар был нанесён с помощью беспилотного летательного аппарата, передаёт Assoсiated Preess. Его целью были смертники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали теракт в аэропорту афганской столицы. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ взяли на себя ответственность за террористическую атаку в районе аэропорта Кабула 26 августа. Её жертвами стали 170 человек и порядка 200 получили различные ранения. Минобороны США подтвердило гибель 13 своих военнослужащих и ранения ещё 18.

Террорист, организовавший взрывы, был ликвидирован воздушным ударом с беспилотника ВВС США на востоке Афганистана.