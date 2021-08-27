Американцы ликвидировали террориста ИГ с помощью БПЛА

Причастный к терактам в Кабуле 26 августа террорист ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован в провинции Нангархар ракетным ударом с американского БПЛА. Об этом сообщает Daily Mail.
Беспилотный летательный аппарат, вооружённый ракетами воздух-земля
Ранее сообщалось, что американское военное ведомство подтвердило гибель 12 своих военных 26 августа. Высокопоставленные военные США уверены, что последуют новые теракты, направленные против граждан Соединённых Штатов. На данный момент в зоне аэропорта Кабула находятся порядка пяти тысяч американских солдат и офицеров, которые обеспечивают эвакуацию гражданских лиц из Афганистана.