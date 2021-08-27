Американцы ликвидировали террориста ИГ с помощью БПЛА

Причастный к терактам в Кабуле 26 августа террорист ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован в провинции Нангархар ракетным ударом с американского БПЛА. Об этом сообщает Daily Mail.

Беспилотный летательный аппарат, вооружённый ракетами воздух-земля нанёс точный ракетный удар по предполагаемому террористу ИГ на востоке Афганистана. По словам официальных лиц из Пентагона, данная операция была одобрена лично президентом США Джо Байденом. Как сообщает СМИ, удар был нанесён по машине, в которой находился предполагаемый организатор террористических атак в Кабуле и его сообщник.

Ранее сообщалось, что американское военное ведомство подтвердило гибель 12 своих военных 26 августа. Высокопоставленные военные США уверены, что последуют новые теракты, направленные против граждан Соединённых Штатов. На данный момент в зоне аэропорта Кабула находятся порядка пяти тысяч американских солдат и офицеров, которые обеспечивают эвакуацию гражданских лиц из Афганистана.