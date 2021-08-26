Пентагон подтвердил гибель 12 военных США при взрывах в Кабуле

Пентагон подтвердил число жертв среди своих военных, погибших в результате взрывов около аэропорта в Кабуле. В военном ведомстве США заявили о 12 погибших, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне уверены , что за терактами стоит ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Об этом же со ссылкой на заявление ИГ сообщают западные СМИ.

В США ожидают новых атак в районе международного аэропорта Кабула, уточнил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

Мы делаем всё возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта, — пояснил офицер.

По его словам, в столичном аэропорту Афганистана остаются пять тысяч американских военных, эвакуировались более 104 тысяч человек. Направлять в Кабул новые силы Пентагон не намерен.

Ранее стало известно, что при первых двух взрывах в Кабуле погибли 60 человек и 150 получили ранения. В результате атаки у аэропорта погибли 11 американских морпехов и один военный врач.