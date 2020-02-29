https://static.news.ru/photo/557006d4-5ae6-11ea-8a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/Flickr.com/Global Look Press

Министерство обороны Соединённых Штатов заказало новые противотанковые комплексы Javelin. Они будут направлены в страны-партнёры США.

Оборудование требуется Австралии, Эстонии, Чехии, Украине, ОАЭ, Турции, Норвегии, Катару, Новой Зеландии, Иордании, Литве, Ирландии и Индонезии, сообщается на сайте Пентагона. Общая стоимость контракта составляет $18.4 млн. Работы по производству планируют завершить до 25 июня 2020 года.

Спасибо нашим друзьям США за стойкость нашего стратегического партнерства, — прокомментировал действия Вашингтона заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Twitter.

A new installment of Javelins will soon begin to be produced under Arizona sun, getting ready for Ukraine. I thank our friends, the USA for keeping our strategic partnership unwavering! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 29, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию. Глава американского оборонного ведомства упомянул РФ в своих письменных показаниях палате представителей. Эспер отметил, что демонстрация российского гиперзвукового ракетного вооружения подтверждает опасения Пентагона относительно растущего военного потенциала Москвы.