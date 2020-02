Оборудование требуется Австралии, Эстонии, Чехии, Украине, ОАЭ, Турции, Норвегии, Катару, Новой Зеландии, Иордании, Литве, Ирландии и Индонезии, сообщается на сайте Пентагона. Общая стоимость контракта составляет $18.4 млн. Работы по производству планируют завершить до 25 июня 2020 года.

A new installment of Javelins will soon begin to be produced under Arizona sun, getting ready for Ukraine. I thank our friends, the USA for keeping our strategic partnership unwavering!