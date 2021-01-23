Пентагон поддержал Японию по спорным островам

https://static.news.ru/photo/4c744e52-5df4-11eb-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress

Спорные японские острова Сенкаку, на которые претендует Китай, будут под защитой Минобороны США. Об этом заявил новый глава Пентагона Ллойд Остин в ходе беседы с министром обороны Японии Нобуо Киси.

Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку, и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, — сообщил Пентагон.

В статье, упомянутой Остином, говорится, что Вашингтон должен обороняться, в случае вооруженной угрозы одной из стран, вместе с Токио.

Главы минобороны двух стран также обсудили перебазирование американских сил на территории Японии, и вопрос Северной Кореи. По последней теме они договорились о работе для разрешения таких вопросов, как полная ликвидация оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов дальности полёта.

Киси и Остин хотят встретиться лично, как только ситуация с коронавирусом позволит.

Ранее NEWS.ru писал, что отставной генерал Остин хотя и занимал высокие посты в вооружённых силах, почти никогда не давал интервью и не делился своими взглядами на внешнюю политику. Он вошёл в американскую историю США как первый чернокожий, командовавший дивизией в боевых действиях, а также глава центрального командования Вооружённых сил США, отвечая, в частности, за кампании в Ираке и Сирии.