В тихом омуте: новый глава Пентагона таит сюрпризы для России

Министром обороны при следующем президенте США Джо Байдене станет афроамериканец Ллойд Остин, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в команде политика. Байден долго тянул с выбором главы оборонного ведомства, не в последнюю очередь из-за давления разных групп влияния в конгрессе. Отставной генерал Остин, хотя и занимал высокие посты в вооружённых силах, почти никогда не давал интервью и не делился своими взглядами на внешнюю политику. Поэтому его будущие действия на российском направлении могут стать неожиданностью для Москвы.

Ллойд Остин вошёл в американскую историю США как первый чернокожий, командовавший дивизией в боевых действиях, а также глава центрального командования Вооружённых сил США, отвечая, в частности, за кампании в Ираке и Сирии. На время его командования (2013–2016 годы) пришлась горячая фаза сирийского конфликта: совместно с администрацией Барака Обамы он участвовал в разработке плана штурма Ракки. Но увидеть падение столицы «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) ему так и не удалось: генерал ушёл в отставку в 2016 году, а Ракка была взята в 2017-м.

Если Ллойд Остин получит одобрение сената, он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. По-видимому, главную роль в выборе Байдена сыграл именно цвет кожи, хотя все знакомые генерала описывают его как очень компетентного специалиста. По данным источников Politico, The New York Times и CNN, на кандидатуре Остина настаивал так называемый «чёрный кокус» конгресса — союз депутатов-афроамериканцев. Так как 43% активного состава Вооружённых сил США составляют национальные меньшинства, но командуют ими почти исключительно белые мужчины, чернокожий министр обороны поможет несколько выровнять этот перекос, считают представители афроамериканского лобби.

На момент публикации статьи команда Джо Байдена ещё не объявила о назначении официально, но источники указывают, что это может случиться уже 8 декабря.

Остин отдал Вооружённым силам США 41 год и отправился в отставку только четыре года назад. Между тем, согласно американским законам, Пентагон не может возглавлять военный, ушедший в отставку менее семи лет назад. Поэтому его кандидатура должна получить специальное одобрение от конгресса. В 2017 году так уже было сделано в случае генерала Джеймса Мэттиса, поэтому Остину оно дастся не столь легко.

Ллойд Остин The Fayetteville Observer/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последние годы в США растёт запрос на усиление гражданского контроля за вооружёнными силами, но на деле во главе оборонного ведомства всё чаще становятся бывшие военные. Многие в Вашингтоне уверены, что ещё один отставной генерал в качестве министра обороны — это не то, что нужно Америке прямо сейчас.

Кроме того, как подчёркивают собеседники Politico, фигуры Мэттиса и Остина несопоставимы: первый был легко одобрен конгрессом из-за своей исключительной репутации. Мало кто мог тогда поспорить с тем, что невероятно эрудированный и хладнокровный Мэттис послужит лучшим противовесом импульсивному Трампу. Остин же зарекомендовал себя, скорее, как ответственный исполнитель, чем как независимый мыслитель.

Впрочем, именно такую фигуру хотел бы видеть в своей администрации сам Байден. Как замечает The New York Times, в бытность вице-президентом при Обаме он был весьма раздражён непропорциональным влиянием военных на главу государства. Байден считал, что именно «ястребы» Пентагона склонили президента-«голубя» к увеличению военного контингента в Афганистане. Чтобы не допустить повторения ситуации, будущий глава Белого дома выбрал лояльного и исполнительного человека на должность министра обороны.

Преимущество Ллойда Остина заключается в том, что он знает о войне не понаслышке. Но политические инстинкты никогда не были его сильной стороной. Так, в 2015 году генерал был загнан в угол во время слушаний в конгрессе и признался в том, что программа тренировки сирийский бойцов, на которую США выделили $500 млн, по факту подготовила только горстку местных солдат.

Не исключено, что Остин осознаёт свои слабости, поэтому почти никогда не даёт интервью. Те самые слушания в конгрессе по сути являются редчайшим источником публичных высказываний, по которым можно судить о его личных взглядах. И России на них было уделено весьма мало внимания: генерал лишь отметил , что цели Москвы в сирийской кампании на тот момент были не совсем ясны, хотя от внимания американского командования не ушёл факт переброски в САР российской военной техники.

Изначально главным кандидатом в министры обороны при Байдене называли Мишель Флурной, и некоторые в Вашингтоне до сих пор настаивают, что она лучше Остина. Но «расовый» фактор, видимо, перевесил профессиональные качества госпожи Флурной: чернокожих в будущей администрации Байдена всё ещё заметно не хватает, а женщинам было отдано на откуп целое направление — пресса и коммуникации.

Во время предвыборной кампании Байден обещал сделать свою администрацию более инклюзивной, включив туда больше женщин и представителей национальных меньшинств. На деле же инклюзивность получилась весьма символической. Пост главы Казначейства был отдан Джанет Еллен, Национальную разведку возглавит Аврил Хейнс, а министром по внутренней безопасности станет латиноамериканец Алехандро Майоркас, но подавляющее большинство ключевых должностей по-прежнему будут занимать белые мужчины. Правда, пиар-команда Белого дома получилась исключительно женской, но и при Дональде Трампе за коммуникации отвечали главным образом дамы. Да и традиционно «неженские» посты в его администрации нередко перепадали прекрасному полу: должность главы ЦРУ, например, заняла Джина Хаспел.