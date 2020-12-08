В тихом омуте: новый глава Пентагона таит сюрпризы для России

Министром обороны при следующем президенте США Джо Байдене станет афроамериканец Ллойд Остин, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в команде политика. Байден долго тянул с выбором главы оборонного ведомства, не в последнюю очередь из-за давления разных групп влияния в конгрессе. Отставной генерал Остин, хотя и занимал высокие посты в вооружённых силах, почти никогда не давал интервью и не делился своими взглядами на внешнюю политику. Поэтому его будущие действия на российском направлении могут стать неожиданностью для Москвы.
Ллойд Остин вошёл в американскую историю США как первый чернокожий, командовавший дивизией в боевых действиях, а также глава центрального командования Вооружённых сил США, отвечая, в частности, за кампании в Ираке и Сирии. На время его командования (2013–2016 годы) пришлась горячая фаза сирийского конфликта: совместно с администрацией Барака Обамы он участвовал в разработке плана штурма Ракки. Но увидеть падение столицы «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) ему так и не удалось: генерал ушёл в отставку в 2016 году, а Ракка была взята в 2017-м.
Если Ллойд Остин получит одобрение сената, он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. По-видимому, главную роль в выборе Байдена сыграл именно цвет кожи, хотя все знакомые генерала
На момент публикации статьи команда Джо Байдена ещё не объявила о назначении официально, но источники указывают, что это может случиться уже 8 декабря.
Остин отдал Вооружённым силам США 41 год и отправился в отставку только четыре года назад. Между тем, согласно американским законам, Пентагон не может возглавлять военный, ушедший в отставку менее семи лет назад. Поэтому его кандидатура должна получить специальное одобрение от конгресса. В 2017 году так уже было сделано в случае генерала Джеймса Мэттиса, поэтому Остину оно дастся не столь легко.
В последние годы в США растёт запрос на усиление гражданского контроля за вооружёнными силами, но на деле во главе оборонного ведомства всё чаще становятся бывшие военные. Многие в Вашингтоне уверены, что ещё один отставной генерал в качестве министра обороны — это не то, что нужно Америке прямо сейчас.
Кроме того, как
Впрочем, именно такую фигуру хотел бы видеть в своей администрации сам Байден. Как
Преимущество Ллойда Остина заключается в том, что он знает о войне не понаслышке. Но политические инстинкты никогда не были его сильной стороной. Так, в 2015 году генерал был загнан в угол во время слушаний в конгрессе и признался в том, что программа тренировки сирийский бойцов, на которую США выделили $500 млн, по факту подготовила только горстку местных солдат.
Не исключено, что Остин осознаёт свои слабости, поэтому почти никогда не даёт интервью. Те самые слушания в конгрессе по сути являются редчайшим источником публичных высказываний, по которым можно судить о его личных взглядах. И России на них было уделено весьма мало внимания: генерал лишь
Изначально главным кандидатом в министры обороны при Байдене называли Мишель Флурной, и некоторые в Вашингтоне до сих пор настаивают, что она лучше Остина. Но «расовый» фактор, видимо, перевесил профессиональные качества госпожи Флурной: чернокожих в будущей администрации Байдена всё ещё заметно не хватает, а женщинам было отдано на откуп целое направление — пресса и коммуникации.
Во время предвыборной кампании Байден обещал сделать свою администрацию более инклюзивной, включив туда больше женщин и представителей национальных меньшинств. На деле же инклюзивность получилась весьма символической. Пост главы Казначейства был отдан Джанет Еллен, Национальную разведку возглавит Аврил Хейнс, а министром по внутренней безопасности станет латиноамериканец Алехандро Майоркас, но подавляющее большинство ключевых должностей по-прежнему будут занимать белые мужчины. Правда, пиар-команда Белого дома получилась исключительно женской, но и при Дональде Трампе за коммуникации отвечали главным образом дамы. Да и традиционно «неженские» посты в его администрации нередко перепадали прекрасному полу: должность главы ЦРУ, например, заняла Джина Хаспел.