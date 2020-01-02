https://static.news.ru/photo/ad3b25a8-fb62-11e9-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не исключает провокаций против США в Ираке, организованных Ираном. Руководитель американского оборонного ведомства при этом подчеркнул, что в случае таких действий иранцы «пожалеют об этом».

США считают Иран причастным к нападению иракских протестующих на американское посольство в Багдаде. Как передаёт «Интерфакс», Эспер сообщил о неких данных, указывающих на то, что Тегеран планирует «новые атаки». Глава Пентагона отметил, что он лично считает такой сценарий возможным.

Как сообщал NEWS.ru, 31 декабря 2019 года протестующие против ударов США по объектам группировки «Катаиб Хезболла» иракцы пошли на штурм американского посольства в Багдаде. Защитники дипмиссии применили газ и светошумовые гранаты. В ходе инцидента пострадали несколько десятков человек.