Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не исключает провокаций против США в Ираке, организованных Ираном. Руководитель американского оборонного ведомства при этом подчеркнул, что в случае таких действий иранцы «пожалеют об этом».
США считают Иран причастным к нападению иракских протестующих на американское посольство в Багдаде. Как
Как сообщал NEWS.ru, 31 декабря 2019 года протестующие против ударов США по объектам группировки «Катаиб Хезболла» иракцы пошли на штурм американского посольства в Багдаде. Защитники дипмиссии применили газ и светошумовые гранаты. В ходе инцидента пострадали несколько десятков человек.
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