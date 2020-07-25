Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО

Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне раскроет часть собранных данных. Это следует из доклада Комитета по разведке Сената США.
Согласно документу, сотрудникам группы необходимо «стандартизировать данные и отчёты» о наблюдениях за НЛО и сообщить общественности по крайней мере о некоторых своих выводах. Сделать это, как пишет газета The New York Times, нужно будет в течение шести месяцев после разрешения разведки.
Группа по изучению НЛО (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) была создана в 2017 году. Ей предшествовала «Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли», которая официально была завершена в 2012 году. Однако люди, работавшие в ней, утверждали, что программа продолжала функционировать и после закрытия. Позже Минобороны это подтвердило, отмечает издание.
27 апреля Минобороны США опубликовало видеозаписи с «воздушными явлениями». Кадры были сняты экипажами американских боевых самолётов в 2004 и 2015 годах.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев. Также Трамп прокомментировал слухи о том, что на одной из военных баз ВВС США
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