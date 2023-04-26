Пентагон перечислил «ценные уроки», полученные от СВО на Украине Bloomberg: Пентагон назвал инвестиции в оборону и космос «ценными уроками» от СВО

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Замминистра обороны США Кэтлин Хикс назвала инвестиции в оборону и космос «ценными уроками» специальной операции России на Украине, сообщает Bloomberg. Она при этом добавила, что полученный опыт можно будет использовать в потенциальном тихоокеанском конфликте. Он подчеркнула, что военно-промышленная база США находилась в сменяющемся цикле «пиршества и голода».

Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта. Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода, — сказала Хикс.

Она отметила особую роль, которую сыграли обмен разведданными между союзниками и инструменты экономического давления.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что возможное объявление холодной войны Китаю является ошибкой. Он отметил, что подобные действия стали бы предательством национальных интересов Британии и отказом от понимания современного мироустройства. Он признал при этом, что это было бы легким и приятным решением.