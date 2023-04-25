«Легко, приятно и ошибочно»: Лондон предостерег от холодной войны с Китаем Глава МИД Британии Клеверли: возможное объявление холодной войны Китаю является ошибкой

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил Financial Times, что возможное объявление холодной войны Китаю является ошибкой. Он отметил, что подобные действия стали бы предательством национальных интересов Британии и отказом от понимания современного мироустройства. Он признал при этом, что это было бы легким и приятным решением.

Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно, — сказал Клеверли.

Он добавил, что объявит о новом плане Лондона по развитию отношений двух стран в ближайший год. Дипломат подчеркнул, что любые проблемы глобального масштаба могут быть решены только при участии Китая.

Посол Китая в Париже Лу Шае ранее в интервью LCI заявил, что Крым был российским еще до того, как советский лидер Никита Хрущев «подарил» его Украине. При этом дипломат усомнился в суверенитете стран бывшего СССР. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на это заявление уточнила, что Пекин уже неоднократно высказывал свою позицию относительно конфликта на Украине и готов содействовать работе по урегулированию кризиса.