Пелоси призвала к санкциям против российской разведки

https://static.news.ru/photo/8c3b9e9c-bcae-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против разведывательного и оборонного секторов России. Её выступление прозвучало на фоне мнимых обвинений в адрес Москвы о сделке с талибами, якобы охотившимися за американскими военными в Афганистане.

Пелоси рассказала, что в последнем законопроекте о санкциях против России не оказалось мер, которые касались её разведывательного и оборонного секторов. Конгрессмены исключили их из документа по просьбе Белого дома, отметила спикер, выступление которой размещено в Twitter.

Те самые сектора, которые обвиняют в создании возможных угроз для наших людей в униформе, — уточнила Пелоси.

. @HouseDemocrats are delivering urgently-needed progress #ForThePeople during these tough times. Tune in as I discuss our efforts for working families with reporters at the U.S. Capitol. https://t.co/3reL9uSDPz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 2, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США продолжает раскручиваться история о «сговоре» России с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Газета The New York Times обнародовала имя предполагаемого посредника между боевиками и военной разведкой (ГУ ГШ РФ, или ГРУ), который переправлял в Афганистан плату за «головы» американских солдат.